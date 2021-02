vor 12 Min.

Gewalt gegen Sanitäter im Tatort: Wie schützen sich Retter im Landkreis?

Plus Im jüngsten "Tatort" werden Sanitäter zur Zielscheibe von Gewalt. Auch im Augsburger Land gehe es manchmal an die Schmerzgrenze, sagt BRK-Chef Thomas Haugg.

Von Maximilian Czysz

Da wird gepöbelt, gespuckt und geschrien: Der jüngste Tatort-Krimi in der ARD mit dem Ermittlerduo Gorniak und Winkler Tatort-Krimi mit dem Ermittlerduo Gorniak und Winkler war Schauplatz eines aktuellen Themas - Gewalt gegen Rettungskräfte. Laut Statistik hat sich in Deutschland die Zahl der gewalttätigen Übergriffe auf Rettungsdienst und Feuerwehr in den vergangenen Jahren verdoppelt. Auch im Landkreis Augsburg werden Retter immer wieder zur Zielscheibe. Wie sie sich schützen und was sie erleben, weiß BRK-Leiter Thomas Haugg.

Im Sonntags-Tatort ging es zur Sache. Da mussten Rettungssanitäter um ihr Leben fürchten. Wie oft kommt es im Landkreis zu Gewalt gegen Sanitäter?

Thomas Haugg: Das kommt eher selten vor. Durch den Lockdown ist es ohnehin ruhiger geworden, weil keine Partys mehr stattfinden dürfen. Was sich aber feststellen lässt: Der Respekt gegenüber Rettern ist gesunken. Da fliegen schnell die Schimpfwörter.

Was machen Rettungssanitäter in so einer Situation?

Haugg: Man darf vieles nicht persönlich nehmen und muss lernen, darüber zu stehen. Man darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wenn nur ansatzweise Gefahr droht, dann geht man lieber einen Schritt zurück. Oberstes Gebot ist, die Situation zu deeskalieren.

BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg war lange selbst als Rettungssanitäter im Einsatz. Bild: Andreas Lode

Oft wissen Sie aber nicht, was passiert.

Haugg: Das stimmt. Man kann sich aber anhand der Meldung durch die Rettungsleitstelle bei der Anfahrt schon Gedanken machen, was für eine Situation kommen könnte. Wenn zum Beispiel Drogen im Spiel sind, dann kann es schnell kritisch werden. Denn Konsumenten können zum Beispiel eine Berührung als Angriff auffassen. Das muss ich wissen, damit ich entsprechend reagieren kann. Ich muss auf die Körpersprache des Patienten achten und einen Schritt vorausdenken. In so einem Fall muss auch die Polizei vor Ort sein, die dann eingreifen kann.

Das steht vermutlich in keinem Lehrbuch.

Haugg: Das stimmt. Hilfreich kann sein, etwas über Befreiungstechniken zu lernen. Das gehört zum Beispiel bei der Wasserwacht zur Ausbildung.

Im Tatort aus Dresden hatte ein Sanitäter eine Schreckschusswaffe dabei, um sich verteidigen zu können. Er zog sie und richtete sie gegen pöbelnde Fußballfans.

Haugg: Bei so etwas muss er auch mit Folgen rechnen. Eine Folgereaktion darauf könnte der Sanitäter nicht mehr im Griff haben, vom unerlaubten Waffenbesitz ganz zu schweigen.

Welche Rolle spielt bei Ihnen im Dienst der Selbstschutz?

Haugg: Eine große Rolle. Für mich ist zum Beispiel Regel Nummer eins bei einer unüberschaubaren und kritischen Lage, dass ich mir zuerst über einen möglichen Fluchtweg Gedanken mache. Zum Selbstschutz gehört zum Beispiel auch, dass ich je nach Situation und Möglichkeit für einen Zeugen sorge. Beispielsweise, wenn jemand in einer öffentlichen Toilette zusammengebrochen und bewusstlos ist. So eine Situation hatte ich selbst schon erlebt: Wochen nach dem Vorfall flatterte dann ein Schreiben der Staatsanwaltschaft ins Haus. Es wurde behauptet, dass der geretteten Person bei dem Einsatz Geld gestohlen wurde. Das hat nach Abschluss der Ermittlungen nicht gestimmt. Aber man muss heute mit allem rechnen und entsprechend vorbereitet sein.

