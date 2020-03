vor 48 Min.

Gewalt in der Ehe: Ohrfeigen waren an der Tagesordnung

Ein Mann hat seine Ehefrau im Raum Augsburg über lange Zeit regelmäßig geschlagen. Nun stand er vor Gericht - und zeigt sich wenig einsichtig.

Von Adrian Bauer

Es hatte sich einiges angestaut bei der 33-jährigen Frau, die vor dem Augsburger Amtsgericht gegen ihren Mann aussagte. Der hatte sie regelmäßig immer wieder geohrfeigt, einmal sogar mit einem Messer bedroht. Nun musste er sich dafür vor Gericht verantworten. Im Prozess zeigten sich Szenen einer unglücklichen Ehe.

Der 35-jährige Syrer erweckte vor Gericht nicht den Eindruck, als seien die Schläge gegen seine mittlerweile von ihm getrennt lebende Frau für ihn ein Unrecht. Die Vorwürfe – mehrere Ohrfeigen am 17.Oktober 2019, Bedrohung mit einem Messer im März 2019 und 17 Fälle von Schlägen im Januar und Februar desselben Jahres – wies er zurück. Das seien alles Missverständnisse, erklärte er Richterin Susanne Scheiwiller über einen Dolmetscher: „Meine Frau dachte, dass der Mann in Deutschland keine Rechte hat, und dass die Gesetze nur die Frauen schützen.“ Seiner Ansicht nach kam die Frau durch Internetkontakte auf komische Ideen und wollte ihm mit der Anzeige nur eins auswischen. Gegen einen Strafbefehl hatte er deshalb Einspruch eingelegt. Er liebe seine Familie und wolle sie wieder zurückhaben.

Die Frau erstattete Anzeige bei der Polizei

Die Ehefrau des Angeklagten ließ aber keinen Zweifel aufkommen, dass hier keine Missverständnisse, sondern regelmäßige Misshandlungen vorlagen. Ohrfeigen seien in der Beziehung regelmäßig vorgekommen, sagte die gelernte Krankenpflegerin. Am 17. Oktober seien sie gemeinsam zur Schule gefahren, aber wegen ihres Mannes wieder einmal zu spät gewesen. „Da habe ich ihm gesagt, dass ich ihn künftig so behandle, wie er mich behandelt und zurückschimpfe“, sagte die Frau. Daraufhin habe er sie als „unhöfliche Person“ bezeichnet und ihr dreimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Das habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Sie brachte ihren Mann dazu, sie zur Polizei zu fahren, wo sie Anzeige erstattete.

Die Scheidung läuft

Dabei schilderte sie regelmäßige Ohrfeigen ebenso wie die Bedrohung. Zu der kam es, als sie forderte, dass ihr Mann sich mehr um die Kinder kümmern solle. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Folge nahm ihr Mann ihr das Messer aus der Hand, mit der sie die Schulbrote für die Kinder vorbereitete, warf sie bäuchlings aufs Bett und drohte ihr, dass er auch andere Saiten aufziehen könne, wenn die Kinder nicht da seien.

Sie habe ihn nicht gleich angezeigt, weil sie ihrem Mann die Chance geben wollte, sich zu bessern, sagte die Frau. Nach der Bedrohung im März habe sie sich aber einer Anwältin anvertraut. Mittlerweile läuft das Scheidungsverfahren und der Mann darf sich seiner Familie nicht nähern.

Richterin rät dem Angeklagten, den Einspruch zurückzunehmen

Richterin und Staatsanwältin waren sich einig: „Wir haben hier nur die Spitze des Eisbergs gehört.“ Scheiwiller riet dem Angeklagten dringend, seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückzunehmen. Der war perplex. Zunächst fragte er nach einem Anwalt. Als die Richterin ihm sagte, dass es dafür deutlich zu spät sei, wollte er über die Höhe der Geldstrafe verhandeln, weil er die 3000 Euro nicht habe. „Sie können die Strafe auch abarbeiten. Aber wenn Sie den Einspruch nicht zurücknehmen, wird es in jedem Fall mehr“, sagte die Richterin. Wenn bekannt gewesen wäre, dass die Frau über Jahre immer wieder geschlagen worden sei, hätte man darüber nachdenken müssen, den Fall vor einem Schöffengericht zu verhandeln – mit entsprechend höherem Strafrahmen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Prozess: Mann wird bei Feier mit Bierglas am Kopf verletzt

Angestellte klaut Tausende Zigaretten sowie Bargeld aus Tankstelle

Mann begrapscht bei einer Poolparty drei junge Frauen





Themen folgen