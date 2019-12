15:39 Uhr

Gewinnerin denkt an „Verstehen Sie Spaß“

Wie eine Frau aus Potsdam in Schwabmünchen abräumte, wer das neue Auto bekommt und warum die Glücksfee jetzt gesucht wird.

Von Reinhold Radloff

Eine Bierlaune muss nicht zwingend etwas Gutes sein. In diesem Fall war sie es aber: Denn sie bescherte Berit Völkel den Gewinn ihres Lebens. Den holte die Potsdamerin in dieser Woche in Schwabmünchen und berichtete, wie sie dem Glück auf die Sprünge geholfen hatte und wer sich jetzt alles freuen darf.

Der alte Mercedes Viano von Marina Germann hatte vor Monaten den Geist aufgegeben: Automatik-Getriebe-Schaden. Reparatur? Völlig unwirtschaftlich und nicht bezahlbar. Aber die Potsdamer Sozialpädagogin benötigte für ihre tägliche Arbeit als ambulante Pflegerin im Großlandkreis dringend ein Auto. Also fragte sie bei Freunden und Bekannten herum, wer ein günstiges Fahrzeug für die alleinstehende Mutter mit zwei Kindern abzugeben hätte. Erfolg? Zunächst keiner.

So kam es zu dem Hauptgewinn der Weihnachtsverlosung in Schwabmünchen

Dann fragte sie bei ihrer Freundin und ehemaligen Arbeitskollegin Berit Völkel nach. Die hatte mit vier Freunden, die unter anderem aus Schwabmünchen kommen, eine Whats-App-Gruppe gegründet. Aus Spaß beschlossen sie, an der diesjährigen Weihnachtsverlosung in Schwabmünchen mitzumachen. Der Hauptgewinn: ein Auto. Die Idee, damit die Johanniter-Unfallhilfe und in ihr die Rettungshundestaffel Schwabmünchen zu begünstigen, gefiel der Gruppe und sie beschloss, Lose zu kaufen – aber im großen Stil. Bei einem Lospreis von zwei Euro gab es rund 150 Preise zu gewinnen, darunter die beiden Hauptpreise, ein Smart Forfour und ein E-Bike. Rund 8000 Lose wurden insgesamt an den Mann gebracht. Wie viele die fünf Freunde gekauft hatten, das wollten sie nicht verraten. Nur so viel: „Ich habe eine dreistellige Summe investiert“, berichtete Völkel bei der Preisübergabe.

Dann die unglaubliche Überraschung: Bei der Verlosung fiel immer wieder der Name Berit Völkel. Erst war es eine Tafel Schokolade. Dann je ein Einkaufsgutschein für Schwabmünchen. Dann ein E-Bike. Und zuletzt der Hauptpreis. Glücksfee Antonia aus Untermeitingen griff tief in die Lostrommel, mischte mit ihrer kleinen Hand und zog die Karte mit dem Namen Berit Völkel aus Potsdam heraus.

Nur vier der 150 Gewinner waren bei der Verlosung anwesend

Der Notar prüfte das Los und sagte: „Alles korrekt.“ „Von den rund 150 Gewinnern waren nur vier anwesend. Und zwei davon meldeten sich erst, als die öffentliche Verlosung vorbei war“, sagte Alexandra Wilbert von der Werbegemeinschaft in Schwabmünchen. Sie betont, dass unter Aufsicht eines Notars alles mit rechten Dingen zugegangen sei, auch wenn die Lose von einer zu kleinen in eine größere Trommel umgeschüttet werden mussten, um sie ordentlich mischen zu können.

Als die Familienmutter Berit Völkel von ihrem Glück erfuhr, stand für sie sofort fest: „Wie versprochen erhält meine Freundin das Auto.“ Dann suchte im Internet nach dem Auto – um zu sehen, wie ein Forfour überhaupt ausschaut. Sie benachrichtigte anschließend ihre Freundin: „Mir ist fast das Herz stehen geblieben, als sie mir von meinem neuen Auto erzählte. Ich bin wahnsinnig glücklich“, sagte Marina Germann.

Wie sie sich bei ihrer Freundin für das großzügige Geschenk bedanken will? „Ich weiß noch nicht. Sie darf natürlich über den Wagen jederzeit verfügen.“ Berit Völkel besitzt zwar einen Führerschein, aber kein Auto. Seit über 20 Jahren sei sie nicht mehr gefahren.

Bei der Preisübergabe im Autohaus MedeleSchäfer in Schwabmünchen schauten sich die „Potsdamen“ erst einmal um, ob sie nicht auf „Verstehen sie Spaß“ hereingefallen sind. Nein. Dann übergab die 50-Jährige den Zündschlüssel mit dem Anhänger „Luxus-Schlitten“ ihrer Freundin.

Und das Elektro-Rad? „Das bleibt hier, das wird versteigert, zugunsten des THW, der Ulrichswerke und Lacrima, eine Organisation Trauerbegleitung für Kinder. Bei uns würde das Rad ja ohnehin nur gestohlen“, sagte Völkel vor der ersten Fahrt in Schwabmünchen. Angesagt war Shoppen mit den Gutscheinen. Unter anderem kauften die Damen bayerisches Bier, um dann in Potsdam anzustoßen.

Gesucht wird jetzt noch nach der sechsjährigen Antonia aus Untermeitingen. Auch für sie hat Berit Völkel ein Weihnachtsgeschenk zurückgelassen. Antonia soll sich bei der Schwabmünchner Allgemeinen melden.

