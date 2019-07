vor 50 Min.

Glasfaser bis ins Haus

Neue Breitbandnetze in Oberottmarshausen und Kleinaitingen gehen in Betrieb

Weitere 300 Haushalte, Unternehmen und Gewerbetreibende in den Gemeinden Oberottmarshausen und Kleinaitingen können das Internet ab sofort über einen Glasfaserdirektanschluss nutzen. Damit sind Verbindungen mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde möglich.

Albert Reiter, Zweiter Bürgermeister von Oberottmarshausen, und Rupert Fiehl, Bürgermeister von Kleinaitingen, haben gemeinsam mit LEWTelNet-Geschäftsführer Johannes Stepperger und M-net-Regionalmanagerin Melanie Hundt die neuen Breitbandnetze offiziell freigeschaltet. Den Breitbandausbau in den benachbarten Gemeinden hatten LEWTelNet und M-net gemeinsam umgesetzt. Bei der Finanzierung der beiden Projekte waren sie durch das bayerische Breitbandförderprogramm und durch die Kommunen unterstützt worden. Insgesamt wurden für den Breitbandausbau in den beiden Gemeinden mehr als vier Kilometer neue Glasfaserleitungen verlegt.

Bei mehr als 250 Grundstücken im Westen und Süden von Oberottmarshausen reichen die neuen Glasfaserleitungen direkt bis in jedes Haus. Damit verfügt über die Hälfte aller Haushalte und Gewerbestandorte in Oberottmarshausen über eine Glasfaserdirektanbindung an das Internet. Zusätzlich wurden die Glasfaseranbindungen für das Neubaugebiet im Süden und das künftige Gewerbegebiet im Osten von Oberottmarshausen vorbereitet. Auf dem Gemeindegebiet von Kleinaitingen versorgt das neue Glasfasernetz drei abseits der Kerngemeinde gelegene Anwesen östlich der B17 mit Glasfaser bis ins Haus.

Der regionale Telefon- und Internetanbieter M-net nutzt die neuen Glasfaserleitungen in den beiden Nachbargemeinden, um die angeschlossenen Haushalte und Unternehmen mit reaktionsschnellen und leistungsfähigen Glasfaseranschlüssen zu versorgen. „Schnelles Internet ist unverzichtbar – es erhöht die Lebensqualität unserer Bürger deutlich und ist Voraussetzung für den Erfolg unserer Unternehmen “, sagt Mößner. „Mit den Glasfaserdirektanschlüssen verfügen wir nun im gesamten Westen und Süden unserer Gemeinde über zukunftssichere Internetanschlüsse.“

„Breitbandausbau bis in die Fläche ist ein wesentlicher Faktor für die Zukunftsfähigkeit der Region. Deshalb freue ich mich, dass wir nun weitere Lücken in unserem Breitbandnetz schließen konnten – und das sogar mit Glasfaser bis ins Haus, das uns höchstmögliche Bandbreiten gewährleistet“, betont Bürgermeister Fiehl.

„Mit den neuen Glasfasernetzen sind sowohl Oberottmarshausen als auch Kleinaitingen in Sachen Internet bestens für die Zukunft gerüstet“, bestätigt LEWTelNet-Geschäftsführer Johannes Stepperger. (SZ)

Themen Folgen