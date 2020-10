14:10 Uhr

Glasscheibe an Bushaltestelle eingeschlagen

Die Polizei sucht die Täter, die am ZOB in Königsbrunn eine Glasscheibe zerschlagen haben.

Unbekannte haben an der Haltestelle Königsbrunn Zentrum für viele Scherben gesorgt. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Bushaltestelle im Königsbrunner Zentrum wurde eine große Glasscheibe zerstört. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Tat am Samstag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Man vermutet aber, dass der Schaden bereits in der Nacht zuvor angerichtet wurde. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.

Zeugen sollen sich unter Telefon 08234/9606-0 bei der Polizeiinspektion Bobingen melden. (AZ)

