11:49 Uhr

Gospelnight: Musik stärkt die Freude am Leben

Die Besucher der Königsbrunner Gospelnight erleben ein facettenreiches Programm auf zwei Bühnen. Was so alles geboten war.

Von Sybille Heidemeyer

Zur 17. Gospelnight lud der Gospelchor Königsbrunn heuer acht Gastchöre und natürlich wieder Freunde der Gospelmusik aus Nah und Fern nach Königsbrunn ein. „Gospelmusik will die Freude am Leben und am Glauben an Gott und Jesus stärken“, sagte Pfarrer Ernst Sperber in seinem Grußwort.

Und diese Freude erlebten die zahlreichen Besucher im evangelischen Gemeindezentrum und in der Kirche St. Johannes auf vielfältige Weise. Gemeinsam war allen Mitwirkenden, dass sie die Zuhörer mit ihrer Begeisterung an der musikalischen Lobpreisung Gottes anstecken und mitreißen wollten. In fast allen der jeweils 25-minütigen Vorträge waren Chorsänger auch solistisch zu hören.

Chöre kurz vorgestellt

Zu Beginn ihrer Auftritte stellte Kulturamtsleiterin Ursula Off-Melcher die Chöre kurz vor. Der gastgebende Gospelchor Königsbrunn mit seiner neuen Leiterin Claudia Burkhardt eröffnete die Veranstaltung in der Kirche fröhlich mit zumeist modernen, christlichen Popsongs. Tobias Reinsch begleitete den Chor am E-Piano, Chorsänger Wolfgang Hör am E-Bass.

Der maranatha! Gospelchor aus Augsburg bestach nicht nur durch seine bunt gemusterte Kleidung, sondern vor allem durch die authentisch klingenden Lieder meist südafrikanischen Ursprungs, in Originalsprache und mit viel Power gesungen. Von einer Trommel begleitet, sangen sie zum Beispiel von Frieden und über Mütter. Für das „Baba Yetu“, das Vaterunser auf Kisuaheli, bekam der Chor mit seinen Solisten ausgesprochen großen Applaus.

Zum ersten Mal dabei waren die Chaplains der Pfarrgemeinde St. Thomas in Augsburg-Kriegshaber mit einem besonderen Hörgenuss: Sie sangen die „Gospel Mass“ von Robert Ray. Oft dabei und immer wieder gern gehört sind die Emmaus Voices aus Kissing. Sie verbreiteten in der Kirche mit meist traditionellen Gospels und strahlenden Gesichtern beste Stimmung.

Zeitgleich schlug der Johanneschor Meitingen im Gemeindezentrum eher ruhigere Töne an.

Schwungvoll und mitreißend

Besonders schwungvoll und mitreißend sind immer die Auftritte des Bobinger Gospelchor & more. Hervorzuheben war seine tolle Interpretation des „Adiemus“ von Karl Jenkins. Bobingens Pfarrer Peter Lukas begleitete den Chor am E-Piano. Lobpreis und Anbetung waren auch die Kernbotschaften des eindrucksvollen Auftritts des Gospelchors Sternenfänger aus Donauwörth. Die Friends of Gospel des Königsbrunner Hospizvereins Christrose glänzten mit modernen, poppigen Arrangements.

Als letzter Chor stand Enjoy aus Schmiechen auf der Bühne des Gemeindezentrums und begeisterte die Zuhörer mit Liedern wie „Amazing grace“ und „My Lord what a morning“.

Mit einem gemeinsamen Lied aller Ensembles kurz vor Mitternacht endete eine mal wieder großartige Gospelnight, bei der wie immer Spenden für einen sozialen Zweck erbeten wurden.

48 Bilder Gospelnight in Königsbrunn Bild: Sybille Heidemeyer

Themen Folgen