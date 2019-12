vor 38 Min.

Goßner nimmt die erste Hürde zur Kandidatur

Großaitingens Bürgermeister wird von der Wählergruppe „Gemeinsam für Großaitingen“ als Kandidat aufgestellt. Doch er muss noch ein zweites Kriterium erfüllen.

Von Hieronymus Schneider

Erwin Goßner will Bürgermeister von Großaitingen, Reinhartshofen und Hardt bleiben, aber völlig unabhängig von einer Partei. „Die Arbeit für eine Gemeinde muss unabhängig von fraktionellen Zwängen oder sonstigen Ideologien ausschließlich sachbezogen erfolgen. Das war nicht immer einfach und wird es auch in Zukunft nicht sein, aber für mich ist es die einzig richtige und beste Vorgehensweise. So habe ich meine bisherige Arbeit erledigt und möchte das auch weiter so halten“, sagte Goßner bei der Nominierungsversammlung im Großaitinger Schützenheim.

Denn das bayerische Wahlrecht sieht es so vor, dass jemand, der unabhängig von einer Partei- oder einer anderen Listenverbindung kandidieren möchte, von Mitgliedern oder Anhängern einer Wählergruppe nominiert werden muss. Nur aus diesem Grund wurde eine Woche vorher die nicht organisierte Wählergruppe „Gemeinsam für Großaitingen“ im Gnadentalstüberl von elf Mitgliedern gegründet. Als deren Vorsitzender fungiert der selbstständige Fotograf und Grafiker Peter Bading, der die Nominierungsversammlung eröffnete. Seine Stellvertreterin ist Marianne Steiner. Bernadette Rieger und Elke Wittmer-Goßner wurden als Schriftführerinnen bestellt.

Erwin Goßner will für niemanden auf Stimmenfang gehen

31 wahlberechtigte Bürger hatten sich zur Nominierungsversammlung eingefunden. Goßner warb um deren Zustimmung für seine erneuten Kandidatur. Er sei vor sechs Jahren als parteiloser Bewerber auf der SPD-Liste als Bürgermeisterkandidat und auf Listenplatz eins für den Gemeinderat aufgestellt gewesen. Die Erfahrung der vergangenen fünfeinhalb Jahre im Amt als Bürgermeister hätten ihn dahingehend bestärkt: „Es ist für mich deshalb konsequent und ehrlich, für meine Wiederwahl als unabhängiger Kandidat anzutreten und in zweiter Konsequenz auch nicht als Stimmenfänger für eine Liste jedweder Couleur zu dienen. Das ist der Grund dafür, diesen zugegebenermaßen schwierigen Weg zu wählen und zu gehen.“

In der geheimen Wahl erhielt Goßner alle 31 Stimmen und wurde somit als Kandidat für das Bürgermeisteramt nominiert. Dies ist aber nur der erste Schritt für die Zulassung zur Kommunalwahl. Das Protokoll der Nominierung wird nun dem Gemeindewahlleiter Franz Stellinger, dem Amtsvorgänger Goßners, vorgelegt. Der wird die Gültigkeit prüfen und dann eine amtliche Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der Unterstützungslisten im Rathaus veranlassen. Nur wenn sich bis zum 3. Februar 120 wahlberechtigte Bürger durch Unterschrift in diese Listen eintragen, wird die Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 15. März 2020 zugelassen.

