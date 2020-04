vor 33 Min.

Gottesdienste im Livestream

Pfarreiengemeinschaft Lechfeld überträgt Veranstaltungen

Die Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern fallen dieses Jahr nicht aus. Sie müssen angesichts der Coronakrise aber anders gefeiert werden. So finden am Palmsonntag, in der Karwoche und an Ostern in allen Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Lechfeld Messen statt, jedoch ohne Beteiligung der Gläubigen. Während den Messfeiern müssen die Kirchen geschlossen bleiben, danach sind die Pfarrkirchen zum persönlichen Gebet wie gewohnt geöffnet. Am Palmsonntag segnen die Priester auch Palmbuschen, die aufbewahrt werden und bei Lockerung der derzeitigen Corona-Bedingungen an die Gläubigen ausgehändigt werden können. Die Speisenweihe für Osterkörbchen ist dieses Jahr in der persönlichen Begegnung nicht möglich. Sie wird von den nicht-öffentlichen Ostergottesdiensten aus in die Häuser gespendet. Am Ostersonntag brennt in allen Kirchen ganztägig die Osterkerze. Schon in den vergangenen Wochen konnten alle Gläubigen Messen aus der Hauskapelle und Wallfahrtskirche mit Live-Stream-Übertragungen mitverfolgen über den Link www.katholisch-lechfeld.de. Auch in der Karwoche und an Ostern ist dies möglich. Die Termine:

5. April: 9 Uhr heilige Messe, 10 Uhr: Rosenkranz, 19 Uhr Kreuzwegandacht mit Bildern der Pfarrkirche Graben

der Karwoche, 6. April: 15 Uhr Kreuzwegandacht mit Bildern der Pfarrkirche Untermeitingen, 18.15 Uhr: Rosenkranz, 19 Uhr: heilige Messe

der Karwoche, 7. April: 15 Uhr: Kreuzwegandacht mit Bildern der Pfarrkirche Lagerlechfeld, 18.15 Uhr: Rosenkranz, 19 Uhr: heilige Messe

der Karwoche, 8. April: 15 Uhr Kreuzwegandacht mit Bildern der Pfarrkirche Klosterlechfeld, 18.15 Uhr: Rosenkranz, 19 Uhr: heilige Messe

9. April: 19 Uhr: Feier des Letzten Abendmahls, 21 Uhr: Ölbergandacht

10. April: 10 Uhr Kreuzwegandacht mit Bildern vom Kalvarienberg Klosterlechfeld (Pfarrer Demel und Pfarrer Sünkel), 15 Uhr: Feier vom Leiden und Sterben Jesu, 19 Uhr: Schmerzhafter Rosenkranz

11. April: 9 Uhr Morgenlob, 10 Uhr: Rosenkranz, 15 Uhr Kreuzwegandacht mit Bildern von der Pfarrkirche Obermeitingen, 17 Uhr Auferstehungsfeier für Kinder und Familien, 21 Uhr Feier der Osternacht mit Speisensegnung

12. April Hochfest der Auferstehung des Herrn: 9.45 Uhr: Rosenkranz, 10.30 Uhr: Festgottesdienst mit Speisensegnung, 17 Uhr: Ostervesper

13. April: 9.45 Uhr: Rosenkranz, 10.30 Uhr: Festgottesdienst, Emmausgang

Zu den Möglichkeiten der Beichte oder weiterer seelsorgerlicher Begleitung und sozialer sowie sonstiger Beratung stehen Pfarrer Demel, Kaplan Pater Thomas und Diakon Bruder Kornelius Wagner unter folgenden Telefonnummern zur Verfügung: Pfarrer Thomas Demel unter 08232/96190, Pater Thomas Thalachira unter 08232/9951839 und Diakon Bruder Kornelius Wagner unter 0170/9015552.

