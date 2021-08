63-Jähriger fährt in Graben betrunken Fahrrad und stürzt

Ein 63-Jähriger ist nachts betrunken mit seinem Elektrorad gefahren und gestürzt. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 63-Jähriger war mit seinem Elektrorad in der Landsberger Straße in Graben unterwegs und ist gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 2 Uhr nachts.

Ohne Fremdeinwirkung fiel der Mann auf die Straße und erlitt mittelschwere Verletzungen. Er wurde vorsorglich in die Wertachklinik Schwabmünchen verbracht.

Der Grund für seinen Sturz wurde bei einem Alkoholtest deutlich: Der 63-Jährige saß mit 1,6 Promille auf seinem Fahrrad.