Graben

17:47 Uhr

Ärger um Müll von Lastwagenfahrern im Gewerbegebiet von Graben

Ungeachtet der Halteverbotsregelung nutzen insbesondere ausländische Lkw-Fahrer das Gräbinger Gewerbegebiet an der A30 für ihre vorgeschriebenen Ruhezeiten und sorgen so für Ärger bei Kommune und Anrainern.

Plus Der Ärger mit Fahrern, die in Graben ihre Ruhezeit nehmen, schwelt. Wie die Gemeinde Graben nun Abhilfe schaffen will.

Von Uwe Bolten

Die Situation mit den parkenden Lastkraftwagen im Gewerbegebiet von Graben ist nach wie vor unverändert: Fahrer von Lastzügen nutzen die Straßen, um ihre Ruhezeiten einzuhalten. Dabei fällt Müll an, der vor Ort liegen gelassen wird. Sogar die Notdurft wird in freier Natur verrichtet (wir berichteten). Jetzt gibt es einen Vorschlag, um das Problem in den Griff zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen