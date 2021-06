Graben

vor 18 Min.

Bei Amazon in Graben streiken 300 Mitarbeiter

Rund 300 Amazon-Mitarbeiter in Graben haben der Gewerkschaft Verdi zufolge am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern höhere Löhne und verbindliche Tarifverträge.

Von Felicitas Lachmayr

Rund 300 Amazon-Mitarbeiter in Graben haben der Gewerkschaft Verdi zufolge am Montag ihre Arbeit niedergelegt. Sie fordern höhere Löhne und verbindliche Tarifverträge. Wie Sylwia Lech, Gewerkschaftssekretärin für den Bezirk Schwaben mitteilt, hatten Beschäftigte teils aus dem laufenden Betrieb heraus gestreikt oder sich erstmals beteiligt. "Die Beschäftigten wissen, dass sie sich Verbesserungen erkämpfen müssen", sagt Lech. Von selbst würde Amazon nichts an der Situation ändern.

