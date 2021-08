Betrunkener Autofahrer täuscht die Polizei und fährt mit Zweitschlüssel davon

Ein betrunkener 20-Jähriger wurde von der Polizei kontrolliert und musste seinen Autoschlüssel abgeben. Doch wenig später entdeckten die Beamten den Mann erneut hinter dem Steuer.

Die Polizei Schwabmünchen hat einen betrunkenen 20-Jährigen aufgegriffen, der mit seinem Auto auf dem McDonalds-Parkplatz in Schwabmünchen stand. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten dem Mann den Autoschlüssel ab.

Der Vorfall ereignete sich am Montag um 0.30 Uhr. Anderthalb Stunden später wurde der Mann mit seinem Auto jedoch wieder an der Aral-Tankstelle in Graben von Beamten bemerkt. Er hatte einen Zweitschlüssel für sein Auto dabeigehabt und war damit einfach weitergefahren.