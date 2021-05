Corona-Pandemie: Luftreiniger fallen in der Schule in Graben durch

Schwer im Klassenzimmer unterzubringen, störende Lautstärke, geringe Nachhaltigkeit: So beurteilen Lehrkräfte der Grundschule in Graben mobile Luftfiltergeräte.

Die Grundschule Graben spricht sich gegen mobile Luftreiniger aus, die im Gemeinderat diskutiert wurden. Damit gewann die in einer vorhergehenden Gemeinderatssitzung ins Auge gefasste Lösung einer zentralen Belüftungsanlage wieder an Stellenwert. Sie könnte zwischen zwei Räumen liegen.

"Für die ganze Schule wären dann fünf Anlagen notwendig, die neben der Luftreinhaltung auch im Sommer für ein kühleres Klima sorgen könnten", sagte Bürgermeister Andreas Scharf. An den Gesamtkosten von rund 130.000 Euro würde sich der Freistaat mit einer Fördersumme von 26.000 Euro beteiligen. Die Gemeinderäte wollen dazu jetzt die Meinung der Schule einholen.

Selbsttest vor jeder Gemeinderatssitzung

In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es auch um weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz. Bei zwei Gegenstimmen wurde festgelegt, sich vor jeder Gemeinderatssitzung mit einem Schnelltest abzusichern. Dies könne daheim mit einem Selbsttest oder vor der Sitzung am jeweiligen Ort erfolgen. Grund für diese Maßnahme waren umfangreiche Hinweise aus der Staatsregierung, wie Sitzungen in Präsenz sicherer gestaltet werden könnten. Dazu gehörten ebenso die technischen Möglichkeiten sowie die notwendigen Änderungen der Geschäftsordnung, die eine Online-Teilnahme der Ratsmitglieder realisierbar machen. Die Idee stieß auf großen Zuspruch, die Wege der Umsetzung werden nun geprüft.

Energieeffizienter Kindergarten-Anbau

Ein Zukunftsprojekt besonderer Art schrieb sich der Rat mit dem Anbau zum Kindergarten Pfiffikus auf die Fahne. Einstimmig beschlossen die Anwesenden, das Gebäude mindestens nach dem Standard KfW 55 zu errichten. Der Schritt, den Anbau sogar nach KfW 40 bauen zu lassen, wurde als Absichtserklärung definiert, muss aber noch vom Planer berechnet werden. Erreicht werden kann diese Energieeffizienz unter anderem durch den Einbau einer Wärmepumpe anstatt der zuerst geplanten Gasheizung. Auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach wird geprüft.

Die Norm der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau besagt, dass besondere Förderungen möglich sind, wenn das Gebäude nur 55 (40) Prozent so viel Energie benötigt wie ein vergleichbarer Neubau, der den maximal zulässigen Wert nach der Energieeinsparverordnung erreicht.

