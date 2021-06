Graben

Das alles bietet der Kultursommer in Graben

Die Momentensammler kommen an drei Abenden auf die Bühne in Graben.

Plus "Kulturpur Lechfeld" startet nach der Durststrecke in Graben mit einer musikalischen Mischung in den Sommer. Das steht auf dem Programm.

Das neue Programm für den Kultursommer in Graben steht fest: Die Gäste erwartet eine bunte Mischung. Wieder angeboten wird die Wein-Lese: Zwei Abende mit Musik, Literatur und edlen Tropfen. Die Veranstaltungen finden nach den aktuell gültigen Corona-Regeln in der Kulturbücherei Graben statt.

