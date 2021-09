Graben

vor 47 Min.

Feuerwehrhaus in Graben wird größer

Die Feuerwehr in Graben wird erweitert.

Plus Ursprünglich war für das Feuerwehrhaus in Graben nur eine Dachsanierung vorgesehen. Nun läuft es auf eine Erweiterung des Gebäudes hinaus.

Von Christian Kruppe

"Das Haus ist 25 Jahre alt, mit den Frauen in der Feuerwehr besteht weiterer Raumbedarf, es ist also klug, sich jetzt mit der Umgestaltung zu beschäftigen", stellte Bürgermeister Andreas Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest.

