Improvisation auf der Bühne: Theater in Graben

Jörg Schur ist am 6. November in Graben beim Improvisationstheater zu sehen.

Das Sensemble-Theater ist am Samstag in Graben zu Gast. Was es zu sehen gibt und wie man an Karten kommt.

