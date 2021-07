In Graben wird gute Literatur zum doppelten Genuss

Plus Nach langer Durststrecke wird es Freitagabend die Wein-Lese-Veranstaltung der Kulturpur-Lechfeld-Initiative im Büchereibistro in Graben geben.

Auf welches Buch sich die Gäste mit Anna Biedermann als Vorleserin bei der nächsten Wein-Lese freuen in Graben dürfen, bleibt noch ein Geheimnis.