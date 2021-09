Kulturpur: Das ist diesen Herbst auf dem Lechfeld geboten

Plus Von Oktober bis Dezember findet auf dem Lechfeld ein buntes Kulturprogramm mit Veranstaltungen rund um Theater, Musik und Literatur statt. Das ist alles geboten.

Wilhelm Busch und Rockmusik, Literaturempfehlungen bei Kaffee und Kuchen oder Käse und Wein, Kasperletheater für die Kleinen: Auf dem Lechfeld gibt es diesen Herbst wieder eine vielfältige Kulturmischung. Das Kulturbüro Graben und Bürgermeister Andreas Scharf haben für Oktober bis Dezember ein buntes Programm auf die Beine gestellt.