Lastwagen fährt in Stauende: B17 in Richtung Norden vollständig gesperrt

Ein Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der B17 bei Graben ereignet. Ein Lastwagen ist wohl in ein Stauende gefahren. Es kommt zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Schwerer Unfall am frühen Nachmittag auf der B17: Auf Höhe von Graben ist offenbar ein Lastwagen in ein Stauende gefahren. Beteiligt sind ein weiterer Lastwagen und ein Auto. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Norden. Beide Fahrspuren sind derzeit gesperrt, in Fahrtrichtung Süden ist eine Spur dicht. Zwei Rettungshubschrauber sind gelandet, mehrere Feuerwehren sind am Unfallort. (mcz)

Weitere Informationen lesen Sie hier in Kürze.