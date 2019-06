vor 21 Min.

Graben: Smokin’ Harmonists singen mit dem Publikum

Beim Auftritt der A-capella-Gruppe Smokin’ Harmonists in Graben beweisen die fünf Sänger ihre Vielseitigkeit. Bei der Zugabe binden sie das Publikum mit ein.

Von Petra Manz

Zu einem beschwingten musikalischen Abend hatten sich fast 70 Gäste im Gräbinger Büchereibistro eingefunden. Die A-cappella-Formation Smokin’ Harmonists spielte zum traditionellen Sommerkonzert auf.

Zusammen mit Chorleiter Matthias Klottwig bot das Quintett Martina Nagert, Alextasia Jilg (beide Sopran), Nina Sirch (Alt), Christoph Richter (Tenor) und Johannes Neher (Bass) eine ansprechende Liederauswahl. Der mehrstimmige Gesang ohne Instrumentalbegleitung ist eine ganz besondere Herausforderung für einen Chor, denn er verzeiht nicht den kleinsten Fehler. Es soll sogar Chöre geben, denen die Vorstellung, nicht von Musikinstrumenten begleitet und getragen zu werden, regelrecht Angst einjagt.

Nicht so die Smokin’ Harmonists, deren fünf routinierte Sänger eine perfekte, professionelle selbsttragende Gesangsperformance lieferten. Ihnen waren Freude und Spaß förmlich ins Gesicht geschrieben.

In der Pause lobten die Zuhörer den Auftritt der Smokin’ Harmonists

Los ging’s mit „Down by the river“, auf das bis zur Pause „Only you“, ein „Musical Medley“, „Sound of silence“, „Drück di 1“, ein Potpourri aus „200 Jahre Österreich“ und „My way“ folgten. An den Tischen im Saal und draußen im Freien war man in der Pause voll des Lobes für den Chor und der Begeisterung über die Vielseitigkeit der Formation.

Mit dem „Medley in F, C und A“, bei dem auch FCA-Fans auf ihre Kosten kamen, setzte das Quintett danach das Konzert fort. Wohlbekannte Melodien aus der Pop- und Schlagerwelt, wie „For the longest time“, „Best of Abba“ oder „Griechischer Wein“ verleiteten den einen oder anderen Zuhörer zum Mitsingen. Dabei verliehen diese A-Cappella-Versionen gerade durch das Fehlen der bekannten begleitenden Musikinstrumente den Songs einen besonderen Zauber.

Zum Abschluss gab es eine Zugabe der besonderen Art: einen mehrstimmigen Gesang unter Einbindung des Publikums. Und dabei gelang es tatsächlich, die Gräbinger Stimmen mit den Ansagen „Oh du lieber Augustin“, „Meine Katze, die hat Bauchweh. Der Bauch tut ihr weh“, „Von den Bergen tönt ein Horn, oh wie schön und wunderbar“ sowie „Stiefel muss sterben, ist noch so jung, so jung“ zu einem harmonischen Ganzen zusammenzuführen.

Themen Folgen