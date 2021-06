Graben

06:30 Uhr

Streik bei Lidl in Graben: Beschäftigte fordern mehr Lohn

Im bayerischen Einzelhandel sind Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi in der zweiten Verhandlungsrunde. Am Lidl-Zentrallager in Graben haben rund 40 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt.

Rund 40 Mitarbeiter des Lidl-Zentrallagers in Graben haben ihre Arbeit niedergelegt. Dies teilt Sylwia Lech, Streikleiterin der Gewerkschaft Verdi für den Bezirk Schwaben auf Nachfrage mit. Demnach beginnt der Streik bereits am Mittwoch. Lech spricht von "massiven Auswirkungen" auf Lidl-Filialen in Südbayern.