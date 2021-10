Theateraufführung: Wie man sich vor Betrugsmaschen schützt

Plus Gemeinsam mit dem Gräbinger Theaterensemble informiert die Kripo Augsburg über gängige Betrugsmaschen. Wie wie man sich vor ihnen schützen kann.

Frau Mayer sitzt auf dem Sofa und strickt. Plötzlich klingelt das Telefon: "Ich bin's, dein Enkel", sagt der Anrufer. "Ach der Michael", lautet Frau Mayers Antwort. Und schon weiß der Anrufer, wie der Enkel heißt. Es folgt belangloser Smalltalk, der Vertrauen schaffen soll. Dann erzählt der vermeintliche Enkel, sein Auto sei kaputt und er brauche dringend Bargeld. Nach kurzem Zögern willigt Frau Mayer ein und macht sich auf den Weg zur Bank. Am Ende der Geschichte ist die Seniorin um 10.000 Euro ärmer.