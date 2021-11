Graben

12:28 Uhr

Therapiesitzung als improvisiertes Theater in Graben

Improtheater im Bücherei-Bistro in Graben: Jörg Schur und Monika Eßer-Stahl in der fiktiven Therapiesitzung, die Fred Brunner musikalisch unterstützt.

Plus Skurrile Wendungen und witzige Dialoge: Mit einem freien Theaterstück hat das Augsburger Sensemble-Theater eine fiktive Therapiesitzung in Graben auf die Bühne gebracht.

Von Petra Manz

Skurrile Wendungen, Episoden aus der Kindheitsgeschichte, Dialoge mit der dominanten Ehefrau: Mit einem Theaterstück haben sich die Mitglieder des Augsburger Sensemble-Theaters in eine fiktive Therapiesitzung begeben. Aufgeführt wurde das improvisierte Stück "I am Schur 2.0" im Kulturzentrum in Graben.

