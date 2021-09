Unbekannte klauen Bohrmaschinen aus Baustellencontainer

Der Container einer Baufirma in Graben war mit vier Vorhängeschlössern gesichert. Die Polizei benötigt Hinweise.

Unbekannte Personen haben auf dem Lagerplatz einer Baufirma einen Container aufgebrochen und daraus Bohrmaschinen im Wert von mehr als 2500 Euro. entwendet Der Container war mit vier Vorhängeschlössern gesichert. Es entstand ein Schaden in Höhe von 400 Euro. Der Bürocontainer wurde ebenfalls aufgebrochen, dort wurde aber nichts gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen, 17. bis 20. September, in der Lechfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 30. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen, Telefon 08232/96060. (AZ)