Unbekannter sticht Reifen in Graben kaputt

Ein Unbekannter hat in Graben die Reifen eines Autos kaputt gestochen. Die Polizei sucht den Täter.

Ein Unbekannter hat auf dem Amazon-Parkplatz in Graben in zwei Reifen eines Toyota Verso gestochen. Die Besitzerin bemerkte beim Fahren zunächst, dass die Reifen Luft verloren, später in der Werkstatt wurden dann Einstichstellen an den Reifen entdeckt. Der Vorfall hat sich am Freitag. 25. Juni, in der Zeit zwischen 9 und 16.45 Uhr ereignet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen. (cako)