Graben

11:25 Uhr

Viele wollten die Momente mit Dylan und Lindenberg genießen

Plus Gut 60 Gäste sind am Freitagabend beim Momentesammler-Konzert in Graben dabei.

Mit etwa 60 Gästen war das Momentensammler-Konzert „Udo, Bob and Friends“ am Freitagabend im Kulturzentrum Graben gut besucht. Die Playlist reichte unter anderem von Lindenbergs „Hinterm Horizont geht’s weiter“ oder „Alles klar auf der Andrea Doria“ über die STS-Version von „Help me make it through the night“ bis hin zu Dylan’s „Don‘t think twice, it’s all right“.

