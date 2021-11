Graben

vor 48 Min.

Was wird aus dem Gasthof Husaren? Graben hat die Ortsentwicklung im Fokus

Was passiert mit dem Gasthof Zum Husaren in Graben?

Plus Der Gemeinderat Graben diskutiert über eine ehemalige Gaststätte und den Altort. Warum die Abwassergebühren jetzt deutlich steigen.

Von Christian Kruppe

Wie wird sich Graben in den nächsten Jahren baulich entwickeln? Um diese Frage ging es bereits im September bei einem Workshop, der auch die Zukunft des ehemaligen Gasthofs Zum Husaren in der Fuggerstraße im Fokus hatte. Aus den Ergebnissen werden von den beauftragten Planern Machbarkeitsstudien erstellt. „Aus den Ideen der Bürger sind verschiedene Szenarien erstellt worden. Die werden nun nach Kosten- und Nutzfaktor ausgewertet. So haben wir als Rat eine gute Grundlage für weitere Diskussionen“, erklärte Bürgermeister Andreas Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

