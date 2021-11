Wegen Corona: Die Gemeinde Graben sagt Veranstaltungen ab

Plus Dorfball und Neujahrsempfang in Graben sind auch für das Jahr 2022 abgesagt. Der Gräbinger Advent soll aber stattfinden.

Corona sorgt mal wieder für Absagen. Die steigende Inzidenz im Landkreis Augsburg macht das kulturelle Leben für Veranstalter und Gemeinden nicht einfacher, wie sich jüngst im Gemeinderat Graben zeigte, denn die Planung der Gräbinger Veranstaltungen bleibe schwierig, so Bürgermeister Andreas Scharf. Dorfball und Neujahrsempfang werden im kommenden Jahr erneut ausfallen, dafür soll aber der Gräbinger Advent in der Vorweihnachtszeit entsprechend der aktuellen Vorgaben im Freien stattfinden. Wann genau, ist noch unklar.