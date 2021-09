Graben

03.09.2021

Zwei Säulen erinnern an die römische Geschichte in Graben

An der Via Claudia in Graben steht im Norden und Süden des Orts jeweils eine Säule mit einem selbst geschnitzten Römerkopf. Infotafeln informieren über die Geschichte der bedeutsamen Straße.

Plus Zwei Römer-Stelen und Infotafeln wurden am Via-Claudia-Radweg in Graben aufgestellt. Sie erzählen von der Geschichte der einst so bedeutsamen Verbindungsstraße zwischen Italien und Deutschland.

Von Felicitas Lachmayr

Zwei Römer-Stelen zieren den Via-Claudia-Radweg in Graben. Sie sollen an die Geschichte der einst bedeutsamen Straße erinnern. Dafür eingesetzt hat sich der ehemalige Gemeinderatskollege und langjährige Konrektor der Grundschule Graben, Georg Hengge. Auf Betonsäulen ragen die von ihm selbst geschnitzten Römerköpfe in die Höhe. 500 Stunden Arbeit hat er in die Köpfe und Schalungen gesteckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen