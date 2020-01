vor 5 Min.

Graben hat neue Pläne für den Friedhof Lagerlechfeld

Der Gemeinderat Graben macht sich auch Gedanken zu Wahlplakaten und will das Siedlungsgebiet im Osten des Ortes für eine künftige Weiterentwicklung rüsten.

Von Uwe Bolten

Dass der Lagerlechfelder Friedhof saniert werden muss, ist bereits beschlossene Sache. Der Gemeinderat Graben feilt aber noch an den Details; in der ersten Sitzung des neuen Jahres traf er dazu mehrere Beschlüsse. Unter anderem spielte die Mauer des neuen Entsorgungsbereiches in der Nordwest-Ecke des Friedhofs eine Rolle: Die Gemeinderäte einigten sich, diese komplett aus der Planung zu streichen. „Wenn zur Abtrennung des Bereichs eine Hecke gepflanzt wird, können wir rund 30000 Euro sparen“, argumentierte Bürgermeister Andreas Scharf im Vorfeld. Auch der den Friedhof nach Süden begrenzende Gehweg soll nach Willen des Gremiums nun bis zum Eingangstor durchgezogen werden. Für die Erweiterung und Sanierung hatten die Bürgervertreter im Dezember den Auftrag für rund 270000 Euro an die Firma Mayer aus Langenneufnach vergeben.

Geänderter Flächennutzungsplan für Siedlungsgebiet im Osten von Graben

Mit der zehnten Änderung des Flächennutzungsplans will die Gemeinde die Voraussetzungen für eine langfristige Weiterentwicklung des Siedlungsgebietes östlich des Hauptortes in den nächsten 15 bis 20 Jahren schaffen (wir berichteten). Die bei der vergangenen Gemeinderatssitzung geplante Beschlussfassung musste vertagt werden, da von der Regierung von Schwaben und dem Landratsamt gegenläufige Stellungnahmen eingingen. „Hier verweist der eine auf die ausstehende Entscheidung des anderen. Die Behörden sollen sich erst einmal einigen“, sagte Scharf. Ebenso sei die jetzt schon geforderte lärmtechnische Begleitung des neu zu errichtenden Wertstoffhofs seiner Ansicht nach überzogen. „Wir wissen doch jetzt noch nicht, was in 20 Jahren sein wird“, kommentierte er die Forderung des Immissionsschutzes.

Graben nimmt beim European Energy Award teil

Einstimmig unterstützten die Mitglieder des Gemeinderats die Teilnahme der Gemeinde am European Energy Award (EEA). „Unsere Kommune verfügt über zahlreiche Liegenschaften, bei denen auch niederschwellige Maßnahmen umgesetzt werden könnten“, berichtete Scharf und ergänzte: „Nicht nur Liegenschaften werden dabei betrachtet; rund 90 Handlungsfelder gehören zum Programm.“ Wichtig sei ebenfalls die Einbindung der Bürger, da nicht nur offizielle Stellen, sondern auch am Thema Interessierte an der Arbeitsgruppe mitwirken könnten.

Wahlhelfer bekommen mehr Geld

Für die anstehende Kommunalwahl legte der Gemeinderat einstimmig die Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer auf 80 Euro fest. Für die Wahlwerbung werden in Graben und Lagerlechfeld Plakatwände zur Verfügung gestellt. Für die zeitgleich stattfindende Kreistagswahl werden zusätzliche Wände aufgestellt. Plakate, die über Veranstaltungen zur Wahl informieren, sind davon ausgeschlossen. Die Mehrheit der Ratsmitglieder beschloss, dass diese nach Rücksprache mit der Verwaltung an den existierenden Bauzaunkonstruktionen angebracht werden dürfen.

Förderantrag für Ausbau der Lagerlechfelder Straße noch unsicher

Zum Ausbau der Lechfelder Straße habe die Regierung von Schwaben mitgeteilt, dass nach wie vor keine konkrete Aussage zum Förderantrag möglich sei, berichtete der Bürgermeister. „Da noch viele Vorarbeiten notwendig sind, gehe ich nicht von einem Baubeginn vor Mai aus“, erläuterte er weiter. Ob das Maifest wieder auf dem Rathausplatz stattfinden wird, soll in einer der nächsten Sitzungen festgelegt werden.

Der Gemeinderat widmet sich einigen Bauthemen

Dem Neubau eines Geräteschuppens an eine bestehende Garage an der Ahornstraße 12 sowie der Errichtung einer Getreide- und Kartoffellagerhalle im Außenbereich der Kommune wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Für die Voranfrage zum Bau eines Mehrfamilienhauses und Reihenhäusern in der Verlängerung der Blumenstraße stellte der Rat seine Zustimmung in Aussicht. Die Möglichkeit einer Verbindung zwischen Blumenstraße und Sonnenweg solle in Zusammenarbeit mit dem Bauherrn geprüft werden.

