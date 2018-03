vor 17 Min.

Graben lehnt weiteres Hundeklo ab

Hundetoiletten sind ein wichtiger Beitrag für saubere Wege (Symbolfoto). In Graben ist der Gemeinderat aber überzeugt, dass 17 genug sind.

17 Toiletten rund um den Ort sind genug, findet das Gremium. Für andere Projekte werden rund 300000 Euro ausgegeben, das größte ist eine Querungshilfe.

Von Uwe Bolten

„Unser Ort ist mit Hundetoiletten umkreist“, sagt Bürgermeister Andreas Scharf in der jüngsten Gemeinderatssitzung und zeigte eine Karte, auf der die 17 Hundetoiletten der Kommune eingezeichnet waren.

Ein Bürger wünscht sich eine weitere, nämlich in der Römerstraße. Wegen der vorhandenen Anzahl wurde der Antrag vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt. „Schon jetzt benötigt ein Gemeindearbeiter einen Tag, um alle Hundetoiletten zu leeren und zu warten“, sagte Scharf.

Weitere Themen der Sitzung im Überblick:

Sozialraumprojekt Das Sozialraumprojekt „Wir daheim auf dem Lechfeld“ habe neuen Schub erfahren, berichtete Scharf. Der Vorstand habe nach Auswertung der Bewerbungen einen Kooperationsvertrag mit dem Caritasverband geschlossen, der nun die Stelle des „Sozialkümmerers“ für das Projekt ausschreibe. „Die Geschwindigkeit der Umsetzung hängt jetzt nur noch von den Bewerbungen ab“, fügte er hinzu.

Gewerbegebiet Im Rahmen der Beteiligung sei die Gemeinde Graben von Kleinaitingen aufgefordert worden, zur Änderung ihres Flächennutzungsplans im Bereich des alten Gutshofes Lechfeld Stellung zu nehmen. „Diese Änderung ist im Vorfeld schon abgesprochen worden. Sie ist die Voraussetzung des geplanten interkommunalen Gewerbegebietes“, sagte Scharf und fügte hinzu, dass durch die Stellungnahmen, insbesondere die der Ämter, letztendlich festgestellt werden kann, ob die geplanten 24 Hektar an Fläche zustande gebracht werden können.

Gräbinger Wiesn „Ein so großes Fest für die Bürger muss es uns das wert sein. Es kommt gut bei den Bürgern an, die Preise sind moderat“, kommentierte Bürgermeister Andreas Scharf die Abrechnung der Gräbinger Wiesn. Bei Einnahmen von 23241 Euro und Ausgaben von 34565 Euro belaste das Volksfest den Gemeindehaushalt mit mehr als 11000 Euro.

Jugendtreff Der Gemeinderat stellte klar, dass der Jugendtreff ausschließlich der gemeindlichen Nutzung für Jugendarbeit und Hort vorbehalten bleibt und eine Vermietung an Vereine nicht in Frage kommt.

Turnhalle Ebenfalls beschloss der Gemeinderat, dass die Sporthalle nach Ende dieser Wintersaison nicht mehr dauerhaft an auswärtige Vereine vermietet wird.

Bekanntgaben aus nicht öffentlicher Sitzung:

Auftragsvergaben Mit insgesamt zehn Aufträgen im Wert von knapp 300000 Euro gab der Gemeinderat grünes Licht für einige Projekte: ein Garagendach am Fischereivereinsheim (8100 Euro), Pflasterarbeiten im Bereich der Außenanlagen Schulvorbereitenden Einrichtung (SVE) durch die Firma Siebinger, Neusäß (29350 Euro), der Zaunbau der Außenanlagen SVE durch die Firma Klaus Bau, Bobingen (7250 Euro), der Bau des Rad- und Gehwegs einschließlich Querungshilfe zum neuen Edeka-Markt durch die Firma Klaus Bau, Bobingen (154180 Euro), die Bepflanzung östlich Edeka durch die Firma Weber, Graben (2700 Euro), die Bepflanzung einer Ausgleichsfläche Reichertshofen durch die Firma Wörner, Diedorf (3260 Euro), die Schließanlage im Pfarrhof durch die Firma Schlüssel Fritz (7950 Euro), die Erweiterung der Halle des Bauhofs mit Überdachung durch die Firma Conrad (67000 Euro), die Sanitärarbeiten im Pfarrhof durch die Firma Grünecker (9800 Euro), der Planungsauftrag zur Statik der Turnhalle Lagerlechfeld durch das Büro Geiger (6200 Euro) sowie den Planungsauftrag Lazarettgelände an die Bürogemeinschaft Opla/Weinbrenner in noch nicht festgesetzter Höhe.

