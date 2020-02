vor 37 Min.

Graffiti-Sprayer wird ertappt und flüchtet

Ein Graffiti-Sprayer ist in Königsbrunn ertappt worden, konnte aber flüchten. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Zwei Graffiti hat ein bislang unbekannter Sprayer in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochabend in Königsbrunn gesprüht. Als er am Mittwochabend gegen 19.40 Uhr eine Mauer an der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße nahe des Ulrichsplatzes besprühte, wurde er beobachtet, berichtet die Polizei. Als Zeugen ihn ansprachen, ergriff der Mann die Flucht und lief in Richtung Eishalle. Eine herbeigerufene Polizeistreife fand den Mann aber nicht mehr.

Der Sprayer soll zwischen 15 und 20 Jahren alt gewesen sein, er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und Fellkragen. Er soll auch ein identisches Graffiti an ein Haus in der Nördlinger Straße gesprüht haben. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 700 Euro. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)

