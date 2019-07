15:04 Uhr

Grammy-Sieger kommt ins Four Corners

Paul Overstreet ist einer der erfolgreichsten Songwriter der Country-Musik. Er tritt am Samstag in Untermeitingen auf.

Von Uwe Bolten

Insgesamt 27 Top-Ten-Hits machen Paul Overstreet zu einem der erfolgreichsten Songwriter der Country-Musik. Er schaffte es sogar, in fünf aufeinanderfolgenden Jahren, von der Broadcast Music Incorporated (BMI, dem amerikanischen Gegenstück zur deutschen Gema) als „Songwriter of The Year“ ausgezeichnet zu werden.

Tanya Tucker, George Jones, Brad Paisley, Carrie Underwood und Alison Kraus sind nur einige bedeutende Künstler, die Lieder von ihm interpretierten. Weiter garantierte Overstreet Stars wie Randy Travis, der mit seinen Liedern „Diggin’ Up Bones“ sowie „Forever and Ever, Amen“ in den Setlisten zahlloser Country-Bands und Radio-Sender vertreten ist, Spitzenpositionen in den Country-Charts. Overstreet wird mit seiner kompletten Band am Samstag, 20. Juli, im Four Corners an der Siemensstraße sicherlich auch Titel seines neuen, 2018 veröffentlichen Albums „Somewhere in the Caribbean“ vortragen.

Konzert mit Paul Overstreet in Untermeitingen beginnt um 20.30 Uhr

Im Vorprogramm präsentiert Musikchef Bill Wallace die Gruppe „Southern Unison“, die bereits beim vergangenen Brunch die Gäste erfreuten. Die Schweizerin Andrea Benz und die Münchnerin Danah Heiser versprechen im Bandnamen nicht nur den Einklang, mit groovigen Gitarrenriffs und starken Stimmen bringen sie diese auch die Bühne. Das Konzert im Four Corners beginnt um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Internet unter www.fourcorners.de oder unter der Telefonnummer 08232/904841.

