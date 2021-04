Granate in Großaitingen entschärft

Plus Zwischen Großaitingen und Wehringen musste am Samstag eine Granate entschärft werden. Ein Landwirt hatte sie auf seinem Acker entdeckt.

Gegen 17 Uhr bekam die Polizei die Nachricht, dass ein verdächtiger Gegenstand auf dem Acker liegen würde. Der Landwirt, dem der Acker gehört, hatte die Granate entdeckt und die Polizei verständigt, sagte eine Sprecherin der Schwabmünchner Polizei gegenüber unserer Zeitung.

Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen-Besatzungen aus und sperrte gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Großaitingen, die mit etwa 20 Mann im Einsatz war, das Gelände in einem Umkreis von 100 Metern ab. "Für die Bevölkerung hat keine Gefahr bestanden, weil keine Wohnbebauung in der Nähe war", so die Polizeisprecherin. Deshalb waren auch keine Evakuierungen, wie man sie von Bombenfunden in Städten kennt, notwendig. Die Granate stammt vermutlich aus dem zweiten Weltkrieg, so ein Sprecher der Großaitinger Feuerwehr.

Sprengkommando aus München entschärft die Bombe bei Großaitingen

Die Polizeibeamten sahen sich den Gegenstand, den der Landwirt entdeckt hatte, an und verständigten ein Sprengkommando aus München. Die Experten untersuchten den Fund und kamen zu dem Ergebnis, dass es sich im eine 20 Zentimeter große Flakgranate handelt.

Weil ein Transport ihnen zu gefährlich erschien wurde die Granate vor Ort entschärft und anschließend abtransportiert. Gegen 19.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden.

Im Februar mussten in Langweid nach einem Bombenfund Wohnungen evakuiert werden

Immer wieder hat es im Augsburger Land größere Bombenfunde gegeben, zuletzt im Februar 2021 im Gewerbegebiet Langweid-Foret. Hier mussten einzelne Wohnungen evakuiert werden. Ein Baggerfahrer hatte an einer Baustelle einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, der sich als 50-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg herausstellte. Im November 2018 wurde in Stadtbergen eine 130 Zentimeter lange und 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in einer Baugrube entdeckt. 1900 Menschen mussten evakuiert werden, 250 Retter waren im Einsatz.

Auch auf dem Lechfeld hatte es immer wieder Bombenfunde gegeben. So wurde im Oktober 2016 eine 225 Kilogramm schwere Bombe bei Graben entdeckt. Die nahe gelegenen Logistik-Zentren mussten ihre Gebäude evakuieren.

Lesen Sie auch: