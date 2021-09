300 Euro Schaden: Unbekannte trampeln in Großaitingen Mais nieder

Unbekannte haben am Wochenende nahe der Schule in Großaitingen Maispflanzen zerstört. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen Freitag und Sonntag wurden in einem Maisfeld etliche Pflanzen niedergetrampelt. Das Maisfeld grenzt an die Tartanbahn der Volksschule, welche sich in der Schulstraße 6 befindet.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060.