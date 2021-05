Großaitingen

12:30 Uhr

Alle Kinder in Großaitingen haben einen Kindergartenplatz

Plus Alle angemeldeten Kinder haben dieses Jahr einen Kindergartenplatz in Großaitingen bekommen. Anders sieht es jedoch bei den Krippenkindern unter drei Jahren aus.

Von Hieronymus Schneider

Die Situation der Kindertagesbetreuung in der gemeindlichen Tagesstätte St. Nikolaus, dem katholischen Kindergarten St. Walburga und bei Tagesmüttern oder -vätern, war ein Schwerpunkt der Gemeinderatssitzung in Großaitingen. Vor dem Einstieg in das Thema stellte Bürgermeister Erwin Goßner die neue stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte St. Nikolaus vor.

