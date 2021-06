Autofahrerin sitzt in Großaitingen mit zwei Promille ohne Führerschein am Steuer

Eine 64-Jährige fährt betrunken durch Großaitingen. Doch das ist nicht ihr einziges Vergehen. Bei der Polizeikontrolle konnte sie auch keinen gültigen Führerschein vorlegen.

Eine 64-Jährige ist betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Mittwoch gegen 7.50 Uhr in der Kaiser-Otto-Straße in Großaitingen kontrolliert. Die Beamten bemerkten einen deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau.

Das Ergebnis des Tests: Die Fahrerin saß mit 2,2 Promille hinterm Steuer. Sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Doch das war noch nicht alles. Die 64-Jährige war außerdem ohne gültigen Führerschein unterwegs. (AZ)