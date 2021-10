Brasserei Großaitingen gewinnt Videowettbewerb

Wie die Jugendblaskapelle beim Movissimo Contest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes überzeugt hat.

Die Großaitinger Jugendkapelle, die sich "Brasserei" nennt, hat den ersten Preis im Videowettbewerb des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) gewonnen. Die Idee zu diesem Wettbewerb entstand in der Zeit, in der wegen Corona keine gemeinsamen Proben, geschweige denn Konzerte und Auftritte erlaubt waren. Damit die jungen Musikanten nicht die Lust am Musizieren verlieren und nichts verlernen, schickte ihnen Valentin Scherer, der Leiter der "Brasserei", die Noten virtuell nach Hause.

Die einzelnen Instrumentalisten mussten genau nach dem Metronom ihren Part spielen und die Tonaufnahme zurückschicken. Valentin Scherer schnitt dann die Einzelaufnahmen zu einem virtuellen Konzert zusammen. Das ging so vom Herbst 2020 bis zum Mai 2021, erst dann durfte die Jugendblaskapelle wieder gemeinsam proben.

19 Jugendkapellen aus Schwaben nahmen teil

Da alle anderen Blaskapellen das gleiche Problem hatten und auch die jährlichen Wertungsspiele ausfielen, machte der ASM aus der Not eine Tugend und schrieb den Videowettbewerb "Movissimo Contest" für Jugendblaskapellen aus. Das eingereichte Musikvideo sollte möglichst kreativ sein und erläutern, warum ein Nachwuchsmusiker sich der entsprechenden Musikgruppe anschließen sollte. Den 20 Mädchen und Buben der Brasserei gelang es besonders gut, das Besondere ihrer Gruppe hervorzuheben und sie überzeugten mit ihrem Stück "Treasure" von Bruno Mars. Der Lohn dafür war der erste Preis unter 19 teilnehmen Jugendblaskapellen in Schwaben, der von einer siebenköpfigen Jury zusammen mit einem Publikumsvoting vergeben wurde.

Dotiert ist dieser Preis mit 300 Euro für ein Grillfest und 1500 Euro für die professionelle Erstellung eines eigenen Imagefilms. Auf das Grillfest und den Drehtag freuen sich die Großaitinger Jungmusiker ganz besonders.