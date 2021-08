Eine glamouröse Abschlussfeier mit starken Ergebnissen

Fünf Absolventen der Mittelschule Großaitingen hatten eine Eins vor dem Komma. Zum Abschluss erlebten alle eine glamouröse Feier.

Nicht nur die Abendkleider der Absolventinnen und Absolventen sowie der Lehrkräfte waren glamourös, auch die Ergebnisse der Abschlussklasse 2021 der Mittelschule Großaitingen waren glanzvoll: Fünf von insgesamt 19 Schüler hatten immerhin Eins vor dem Komma.

Die zwei Neuntklässler Mia Schwarz und Noel Holzmann führten geschickt und mit viel Humor durch den Abend. Gefeiert wurde nur im kleinen Kreis, da die Besucherzahl wegen Corona immer noch eingeschränkt war. Die Gemeinde und der Förderverein unterstützen die Feier mit einer großzügigen Spende, wodurch die edle Dekoration der Turnhalle und die Prämien für die besten Schüler finanziert werden konnten. Elternbeiratsvorsitzende Bianka Holzmann (Mutter eines Absolventen) stand bei der Planung und Gestaltung des Abends mit Rat und vor allem mit Tat zur Seite. Schulleiterin Bosa Rieder verabschiedete sie an diesem Abend schweren Herzens nach 17 Jahren in den „Elternbeiratsruhestand“.

Lehrkräfte tanzen Hula-hoop

Neben einer glamourösen Turnhalle, sorgten aber vor allem die Programmpunkte und Reden für eine tolle Atmosphäre. Die Drittklässler erzeugten mit ihrem Tanz zum Lied „Give me hope“ für sommerliche Stimmung. Ein weiteres Highlight bot die 5. Klasse mit ihren Boomwhackers. Schließlich gab es noch ein lustiges Spiel für die Lehrkräfte namens „Tickendes Päckchen“. Ging die ‚Bombe‘ (das Päckchen) bei einem Lehrer ‘hoch‘ musste dieser zur Strafe eine Aufgabe erfüllen, wie zum Beispiel eine Minute Hula-hoop tanzen.

Haben alle eine Eins vor dem Komma: Carolin Dieminger, Mia Schwarz und Noel Holzmann Foto: Jen Leidner

Rektorin vergleicht die Schulzeit mit einer Busfahrt

„Schule ist wie ein Reisebus, in dem alle mitfahren können. Die unterschiedlichsten Schülerinnen und Schüler sitzen über Jahre zusammen in diesem Reisebus. Und wie in einem Reisebus geht es auch bei uns in der Schule zu. Die einen lesen, die anderen quatschen, die Dritten schauen aus dem Fenster, wieder andere essen. Und der Busfahrer ist enorm geduldig. Immer wieder hält er an einer Bushaltestelle. Dann ist hektisches Gewusel. Die einen rennen zu ihrem Anschlussbus, für die anderen ist Endstation – sie gehen in unterschiedliche Richtungen zur Arbeit oder nach Hause. Manche bleiben erst mal stehen und schauen, wie es jetzt weitergeht. So ist es auch in der Schule: Jedes Jahr im Sommer hält der Schul-Reisebus und entlässt eine Menge junge Leute nach draußen ins Leben, die ihre Reise fortsetzen. Manche steigen nur um und fahren dann weiter, manche wiederholen die letzte Tour. Aber die meisten steigen aus ins Leben und laufen auseinander zu unterschiedlichen Zielen.“

Die Besten

Die Klassenleiterin Elke Riedl, hatte nur lobende Worte für ihre, zwar sehr unterschiedlichen, aber äußerst sozialen und hilfsbereiten Schüler. Sie meinte, dass sie noch nie eine Klasse zum QA führte, die so schnell kapiert hatte, worum es geht und dass sie stolz auf ihre Schüler sei, da sie sehr fleißig waren und hervorragende Ergebnisse in den Prüfungen erzielten: Schulbeste ist Carolin Dieminger (Durchschnitt 1,2), darauf folgen Serhad Khudaida (Durchschnitt 1,5), Noel Holzmann und Mia Schwarz (beide Durchschnitt 1,8), Nicole Winkler (Durchschnitt 1,9).