Großaitinger ist der beste Elektrotechniker in Schwaben

Plus Mit 23 Jahren hat Leonhard Egger aus Großaitingen schon den Meisterbrief in der Tasche und nebenbei auch noch einen eigenen Betrieb gegründet.

Leonhard Egger ist der Jahresbestmeister der Elektrotechniker Schwabens. Bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Schwaben wurden ihm vom Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner der Meisterbrief und die Auszeichnung als bester von 58 frischgebackenen Meistern und einer Meisterin im Handwerk der Elektrotechniker (Energie- und Gebäudetechnik) überreicht.