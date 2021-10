Großaitingen

30.10.2021

Großaitingerin erzählt in einem Kinderbuch die Abenteuer der Möwe Luca

Plus Die Großaitingerin Angelika Wiedemann machte aus einer spontanen Gute-Nacht-Geschichte für ihre Enkelin ein Kinderbuch. Darum geht es in "Die Möwe Luca".

Von Victoria Schmitz

Alles begann mit einer ausgedachten Gute-Nacht-Geschichte für Enkelin Lisa. Weil Lisa am nächsten Morgen wissen wollte, wie es weitergeht, musste ihre Großmutter, Angelika Wiedemann, die Geschichte also weiterspinnen. Abend für Abend entstanden so immer mehr Erzählungen rund um die Abenteuer einer Möwe.

