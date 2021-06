Großaitingen

03.06.2021

Grüne fordern: Großaitinger sollen besser informiert werden

Wegen Corona fiel die Bürgerversammlung in Großaitingen im Januar aus. Die Grünen haben nun alternative Informationskonzepte gefordert.

Plus Weil die Bürgerversammlung in Großaitingen wegen Corona ausfiel, fordern die Grünen ein alternatives Informationskonzept. Was der Gemeinderat davon hält.

Von Hieronymus Schneider

Weil die im Januar stattfindende Bürgerversammlung in Großaitingen wegen Corona nicht abgehalten werden konnte, forderte die Fraktion der Grünen ein alternatives Konzept, das die Bürger informiert und einen Austausch bietet. Als Vorschlag nannten die Mitglieder eine zeitnahe, digitale Veranstaltung.

Themen folgen