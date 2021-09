Großaitingen

Halten Züge bald auch in Großaitingen?

Plus Der Großaitinger Gemeinderat setzt sich für einen eigenen Bahnhalt ein. Der soll in den Nahverkehrsplan Augsburg aufgenommen werden.

Von Hieronymus Schneider

Großaitingen will an die Schiene: Die Fraktion aus CSU, Freie Bürger-Union und der Jungen Liste stellte den Antrag, dass der Bürgermeister bei den zuständigen Stellen alle erforderlichen Schritte in die Wege leiten solle, damit Großaitingen einen eigenen Bahnhaltepunkt bekommt.

