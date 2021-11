Helfen war ihr Lebensmotto: Großaitinger Dorfhelferin verstorben

Plus Für Maria Wagner war die langjährige Organisation der Einsätze der Dorfhelferinnen eine Herzensangelegenheit. Jetzt ist sie im Alter von 88 Jahren verstorben.

Sie war nicht nur langjährige Einsatzleiterin und Organisatorin der Dorfhelferinnen-Station Augsburg Süd, sondern vor allem wegen ihrer Menschlichkeit und unermüdlichen Hilfsbereitschaft bekannt: Maria Wagner aus Großaitingen. Nun ist sie im Alter von 88 Jahren gestorben.