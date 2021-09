Nach Farbanschlag: Singoldschützen Großaitingen sind verärgert

Plus Das Anwesen des Schützenmeisters in Großaitingen wurde mit Farbe bespritzt. Der Verein hat eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt und die Polizei informiert.

Nach einem Farbanschlag sind die Verantwortlichen der Singoldschützen Großaitingen mehr als sauer: Ein Unbekannter hatte nachts weiße und beige Farbe auf die Fassade des Anwesens von Schützenmeister Helmut Geiger gespritzt. Farbe klebte auch auf dem Dach und vor allem am Garagentor.