Rettungseinsatz: Kinder verlieren sich beim Baden in der Singold aus den Augen

Ein Großaufgebot von Einsatzkräften rückte am Mittwochabend nach Großaitingen aus. Drei Kinder waren beim Baden in der Singold. Plötzlich fehlten zwei von ihnen.

Drei Kinder hatten die sommerlichen Temperaturen am Abend genutzt und badeten am Mittwoch in der Singold. Plötzlich stand ein Kind alleine da. Statt nach den Freunden zu suchen, rannte es nach Hause und verständigte die Eltern. Die alarmierten daraufhin die Retter.

Die Wasserwacht Bobingen war zuerst vor Ort. Dazu kamen Freiwillige aus Schwabmünchen, Königsbrunn, Augsburg und Mering, der Rettungsdienst, der Notarzt sowie die örtliche Feuerwehr und zuständige Polizei. Auch ein Rettungshubschrauber beteiligte sich an der Suche, die bald ein glückliches Ende fand: Wie sich herausstellte, befanden sich die beiden vermissten Kinder zu Hause. Die Feuerwehr betreute sie, bis der Rettungsdienst und Notarzt vorsichtshalber alle noch in Augenschein nahm.

Bobinger Wasserwacht: Bub hat richtig reagiert

Martin Gschwilm von der Bobinger Wasserwacht lobte die Reaktion des Buben, der sofort nach Hause gerannt war. "Das war absolut korrekt", sagte er. "Lieber rücken wir einmal zu oft an und können feststellen, dass alles in Ordnung ist, als dass sich eine dramatische Situation entwickelt."

Die Wasserwacht bittet generell darum, dass für den Badespaß ausgewiesene Badestellen oder Freibäder genutzt werden. Insbesondere Fließgewässer werden immer öfter genutzt. Die Gefahren würden allerdings oftmals unterschätzt, so Gschwilm. Im Notfall könne manchmal keine genaue Ortsbezeichnung angegeben werden, und die Retter haben Probleme, den Einsatzort zu erreichen, weil es keine Rettungswege oder Zugänge zum Gewässer für Motorboote gibt.

Wasserretter stehen rund um die Uhr zur Verfügung

Die Wasserwacht im Landkreis Augsburg besteht aus 14 Ortsgruppen in Bobingen, Diedorf, Dinkelscherben, Gersthofen, Königsbrunn, Kutzenhausen, Langweid, Lechfeld, Meitingen, Schwabmünchen, Stadtbergen, Steppach, Welden und Zusmarshausen. Sie zählt knapp 4000 Mitglieder und ist somit die mitgliederstärkste Gemeinschaft im BRK Kreisverband Augsburg-Land. An den Standorten Schwabmünchen, Bobingen, Königsbrunn, Stadtbergen, Steppach, Meitingen und Zusmarshausen stehen spezielle Einsatzgruppen für den Schnelleinsatz oder die Hochwasserrettung zur Verfügung, die 365 Tage, 24 Stunden, rund um die Uhr alarmierbar sind.

