Scheune in Großaitingen mit grüner Farbe beschmiert

Unbekannte haben am Mühlkreuzweg in Großaitingen eine Feldscheune an der West- und Südseite mit grüner Farbe beschmiert. Der Schaden bläuft sich auf etwa 100 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwoch, 15. September, 15 Uhr, und Donnerstag, 16. September, 18 Uhr. Die Polizei sucht Personen, die möglicherweise etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter Telefonnummer 08232/96060 entgegengenommen. (AZ)