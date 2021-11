Schwarzer Sonntag für die Singoldschützen

Plus Die Heimpremiere der Großaitinger Singoldschützen in der neuen Anlage ging daneben: Das Team musste zwei Niederlagen hinnehmen.

Am Sonntag war die 2.-Bundesliga-Heimpremiere der Singoldschützen auf den neuen elektronischen Ständen in Großaitingen. Aber es wurde für die Luftpistolenschützen ein schwarzer Sonntag, denn Sie verloren beide Wettkämpfe und stecken nun mittendrin im Abstiegskampf.