Schwertransport liefert Betonteile für neue Halle in Großaitingen

Abends rollten die Transporter mit den 44 Meter langen Betonteilen von der B17 in Richtung Großaitingen. In Kleinaitingen war an der Kreuzung nach Großaitingen einiges an Rangierarbeit nötig. Ein Verkehrsschild wurde abgeflext. Zwei Autokräne brachten den Betonbinder dann an seinen endgültigen Platz unter dem Hallendach. Marcus Riedelsheimer, Achim Göppel und seine beiden Söhne waren froh, dass alles relativ reibungslos funktionierte

Foto: Elmar Knöchel