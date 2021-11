Singoldschützen wollen Faszination für Schießsport vermitteln

Plus Am Sonntag zeigen die Singoldschützen Großaitingen ihre Schießanlage. Sie gehört zu den größten und modernsten der Region.

Die Schießanlage der Singoldschützen Großaitingen war schon immer beeindruckend. Nun hat der Verein die Corona-Pause genutzt, um die größte und modernste Schießanlage noch weiter zu verbessern.